Seja como for, o médio marroquino continua no radar dos minhotos, mas o seu processo deixou de ser prioritário, até pela boa resposta que Abel sentiu por parte dos seus médios durante a pré-época.



Ait Bennasser, internacional marroquino que foi ao Mundial da Rússia, também já esteve na mesa das cogitações do Sp. Braga, mas só voltará a ser equacionado se, até ao fecho do mercado, sair algum dos médios que estão neste momento às ordens de Abel Ferreira. O foco recai sobre Vukcevic, montenegrino que continua a ser alvo de vários clubes e tem a promessa de António Salvador de que sairá neste defeso, caso apareça a tal proposta que seja do agrado da SAD e, obviamente, do jogador.Bennasser é um médio de 22 anos que está ligado ao Monaco, com contrato até 2021 e implica, naturalmente, um elevado investimento dos arsenalistas. Abrir um processo negocial para tornar esse valor mais adequado à realidade do Sp. Braga só faria sentido depois de estar assegurado um forte encaixe com Vukcevic.

Autor: António Mendes