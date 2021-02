Borja apresentado em Braga: «Contente por chegar a esta grande instituição»

Borja também já foi apresentado como jogador do Sp. Braga, ele que assinou em definitivo pelos minhotos, até 2025, dentro do negócio que conduziu Paulinho a Alvalade.





"Estou muito contente de chegar a esta grande instituição. Primeiro, quero sentir-me mais um, conhecer esta nova família e esperar que tudo corra bem neste clube, sentir-me em casa e conhecer os meus colegas. Que tudo corra bem", começou por dizer o lateral-esquerdo colombiano, em declarações à Next, o canal do Sp. Braga."É um campeonato onde jogava no clube anterior, tenho alguma experiência, quero ter muito mais confiança a ajudar a equipa. O Sp. Braga tem um sistema que gosto muito, posso acrescentar à equipa, vamos esperar o menor tempo para adaptar-me e estar à disposição", acrescentou."Podem esperar muita entrega de mim e tudo vai correr bem. Espero poder jogar brevemente", disse ainda Cristian Borja, de 27 anos.