Borja despede-se do Sporting: «Nunca esquecerei tudo o que vivi no clube»

Cristián Borja é um dos reforços de inverno do Sp. Braga e, a exemplo de Sporar, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida ao clube de Alvalade.





"Chegou o momento de abraçar um novo desafio na minha carreira. Foi com grande honra e orgulho que vesti a camisola do Sporting ao longo das últimas épocas. Obrigado sportinguistas por todos os momentos que passámos! Nunca esquecerei tudo o que vivi no clube e todas as pessoas que sempre me ajudaram. Obrigado por tudo, Sporting", escreveu Borja no Instagram.Ao contrário do avançado esloveno, que reforça os minhotos por empréstimo, o lateral colombiano vinculou-se em definitivo ao Sp. Braga, tendo assinado até 2025.