Borja: «Resultado muito importante»

A ‘bomba’ que saiu do pé esquerdo de Borja deu a vitória ao Sp. Braga nesta visita ao Santa Clara (0-1) e o defesa que trocou o Sporting pelos minhotos no mercado de inverno não poderia estar mais satisfeito com esta estreia a marcar.

"Muito contente com este golo num campo difícil e contra um adversário bastante forte. Conseguimos um resultado muito importante para a nossa equipa", começou por dizer o colombiano à Sport TV, concluindo: "Temos de continuar a trabahar e seguir na perseguição aos lugares cimeiros."

Este foi o primeiro tiro certeiro de Borja com a camisola dos guerreiros do Minho... e o segundo da carreira na Liga NOS. Na temporada passada, o defesa, de 27 anos, marcou um golo frente ao Marítimo, desta feita ao serviço do Sporting.