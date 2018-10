Bracarenses acusam V. Guimarães de mudar bancada contra a lei

O Sp. Braga emitiu esta sexta-feira um comunicado no qual condena a mudança de planos para os seus adeptos no que toca à alocação no Estádio D. Afonso Henriques no encontro desta noite frente ao V. Guimarães.Os guerreiros explicam que os seus apoiantes vão ficar na Bancada Norte Superior, decisão que o V. Guimarães terá imputado à PSP. Porém, e ainda segundo o comunicado do Sp. Braga, a polícia esclareceu que, afinal, a iniciativa partiu dos vimaranenses."Há, em todo este processo, atropelos gravíssimos ao protocolo e uma afronta inqualificável a todas as entidades que devem zelar pela realização de um evento desportivo desta importância. A passagem dos adeptos do SC Braga para a Bancada Norte Superior contraria os bilhetes emitidos para o clube visitante (destinados à Bancada Norte Inferior) e vai contra a ficha técnica do Estádio D. Afonso Henriques, que resulta de vistorias levadas a cabo pela Liga Portugal com supervisão de todas as entidades de segurança", pode ler-se na nota dos bracarenses."Pela primeira vez em 15 anos, os adeptos do SC Braga serão colocados na Bancada Norte Superior, que como se sabe não possui caixa de segurança. Ao arrepio dos bilhetes emitidos, da ficha técnica do estádio e do plano de segurança definido nas reuniões preparatórias. E assim vai o futebol português, à boleia de caprichos", conclui."O SC Braga teve conhecimento, na manhã desta sexta-feira e após a reunião de preparação do jogo, que os seus adeptos seriam alocados na Bancada Norte Superior.A decisão, revelaram os responsáveis do Vitória SC na presença da Diretora de Competições da Liga Portugal, do Coordenador dos Delegados da Liga Portugal e da equipa de delegados nomeada para o encontro desta noite, que é de Nível I, deveu-se à posição emitida pela força policial, obedecendo ao plano de segurança alegadamente definido pelo Comando Distrital da PSP.Ao SC Braga, porém, os responsáveis pela força de segurança esclareceram que a decisão de transferir os adeptos do nosso clube para a Bancada Norte Superior pertenceu única e exclusivamente ao promotor do evento, no caso o Vitória SC, e foi comunicada na manhã desta quinta-feira, já depois das reuniões mantidas para delinear o plano de segurança.Há, em todo este processo, atropelos gravíssimos ao protocolo e uma afronta inqualificável a todas as entidades que devem zelar pela realização de um evento desportivo desta importância.A passagem dos adeptos do SC Braga para a Bancada Norte Superior contraria os bilhetes emitidos para o clube visitante (destinados à Bancada Norte Inferior) e vai contra a ficha técnica do Estádio D. Afonso Henriques, que resulta de vistorias levadas a cabo pela Liga Portugal com supervisão de todas as entidades de segurança.Ficha técnica essa que contempla a Bancada Norte Inferior como o sector visitante do estádio do Vitória SC, com capacidade para 1778 lugares (bem acima dos 1500 que o clube visitado concedeu ao SC Braga), e que nas palavras da Diretora de Competições da Liga Portugal só pode ser alterada perante indicação clara das forças de segurança e por fundadas razões decorrentes do plano traçado para o evento.Ora, não partindo da PSP tal diretiva – na certeza de que a assertividade desta afirmação não será desmentida pelo Comando Distrital – só é possível concluir a decisão emanada do promotor do evento, o Vitória SC, como uma afronta ao SC Braga, aos adeptos do SC Braga e, em última instância, à lei.Como tal, esta posição pública visa deixar muito claro perante todos os intervenientes que todo e qualquer facto que decorra da decisão unilateral tomada pelo clube visitado só a este pode ser imputado, sendo imperioso que se compreenda a leviandade, a ligeireza e a falta de responsabilidade de quem assim atua, ao arrepio de todas as normas e regulamentos e colocando em causa o plano de segurança de um jogo de nível máximo.O SC Braga apela, mais uma vez, aos seus adeptos. Para que tenham um comportamento de apoio e incentivo à equipa, honrando os valores deste clube e vincando a nossa forma de estar no desporto.Pela primeira vez em 15 anos, os adeptos do SC Braga serão colocados na Bancada Norte Superior, que como se sabe não possui caixa de segurança. Ao arrepio dos bilhetes emitidos, da ficha técnica do estádio e do plano de segurança definido nas reuniões preparatórias.E assim vai o futebol português, à boleia de caprichos…".