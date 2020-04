'Braga Day' cancelado

O Sp. Braga anunciou que o popular "Braga Day" foi cancelado. O evento, que estava previsto para o dia 1 de agosto, realiza-se todos os anos, no centro da cidade, sempre no início de cada época e como forma de apresentar os jogadores das principais equipas do clube aos sócios e adeptos.





"O SC Braga informa os seus sócios e adeptos que o já tradicional SC Braga Day não será realizado, a título excecional, em 2020.Dada a incerteza quanto à evolução do combate à pandemia de Covid-19 e do levantamento de restrições a grandes concentrações populares, entende o SC Braga que a dimensão logística e organizacional de um evento desta natureza, que já estava a ser preparado, implica um compromisso que não pode, excecionalmente, ser assumido no presente ano. Acresce, por outro lado, a indefinição dos calendários desportivos, que não permitem nesta altura projetar a disponibilidade das várias equipas do Clube.O SC Braga Day estava previsto para o dia 1 de agosto e em 2020 integraria também o Programa das Comemorações do Centenário, cujos eventos estão igualmente suspensos pelo menos até setembro.O SC Braga Day é comemorado desde 2016 e é a celebração que marca o arranque da temporada desportiva, concentrando dezenas de milhares de sócios e adeptos no centro da cidade e em confraternização com todo o universo do Clube."