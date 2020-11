Brendan Rodgers elogia Sp. Braga: «Estamos impressionados com a forma como jogam»

É já amanhã que o Sp. Braga vai jogar com o Leicester, no King Power Stadium. Brendan Rodgers, treinador dos 'foxes', fez há pouco a antevisão ao desafio. O treinador elogiou a forma de jogar da equipa bracarense, destacou a experiência arsenalista nas competições europeias e a importância deste duplo confronto para a atribuição do primeiro lugar do grupo G.





Rodgers admitiu ainda o peso que pode ter o profundo conhecimento do futebol inglês que Carlos Carvalhal acumulou graças às experiências no Sheffield Wednesday e Swansea."Todos os jogos são difíceis,o Sp. Braga tem história grande e consistente e está sempre presente na Liga Europa. Iniciaram bem a época. Estas equipas estão habituadas a ganhar, o Sp. Braga é experiente e tem bons jogadores, temos examinado o adversário de perto, é uma equipa muito boa e estamos impressionados com a forma como eles jogam.""O mesmo que temos feito semana a semana na Premier League. Encontramos equipas fortes, bem organizadas que jogam com qualidade. O que tem sido evidente nesta época é o desenvolvimento da nossa equipa, a forma como entende o jogo. Vejo muito potencial neste grupo. Tenho visto consistência, regularidade. Temos vindo a ganhar experiência, trabalhando juntos e sob pressão. Estamos confiantes e a melhorar. Contra o Sp. Braga não será diferente. Vi o Sp. Braga contra Rangers na época passada e principalmente no jogo fora mostrou muita qualidade nos primeiros 60’, será um jogo difícil.""Não, só vi os jogos. São uma boa equipa, jogam bem, especialmente no ataque, teremos de jogar muito bem contra eles, serão dois jogos importantes pois ambos os clubes tentarão ficar em primeiro lugar.""Sim, fez um muito bom trabalho no Sheffield Wednesday, quase conseguiu subir à Premier League. No Swansea também fez um bom trabalho. Ter oportunidade de trabalhar no futebol inglês e particularmente na Premier League dá possibilidade de perceber bem a mentalidade deste futebol, diferente de qualquer outro campeonato do Mundo. O espírito, a capacidade de luta, a fisicalidade. Ele entende as condições dos jogadores, a forma como jogam, a qualidade dos jogadores. Estou empolgado para o ver, ele fez um excelente trabalho no futebol inglês e está a fazer um excelente trabalho no Sp. Braga. Estou ansioso para vê-lo amanhã."