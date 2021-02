Bruno Rodrigues promovido ao plantel principal do Sp. Braga para render Bruno Viana

Bruno Rodrigues foi promovido em definitivo ao plantel principal do Sp. Braga para render Bruno Viana. Bruno Rodrigues tem 19 anos e estreou-se já esta época na equipa principal, no jogo do Bessa, onde entrou aos 90'+1 para substituir Raúl Silva.





O jovem central natural do Barreiro tem 12 jogos e 1 golo na equipa B arsenalista esta época.Bruno Rodrigues está em Braga desde 2017 depois da formação no Fabril do Barreiro, Sporting e V. Setúbal e é apontado como uma das maiores esperanças dos minhotos... seguindo os passos de David Carmo.