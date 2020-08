Bruno Viana: «A equipa está muito motivada»

Bruno Viana falou esta segunda-feira sobre a preparação do Sp. Braga para a temporada 2020/2021. O central brasileiro mostra-se otimista, garantindo que todo o plantel está a trabalhar com o máximo empenho para ajudar o clube a concretizar os objetivos.





"Está a correr muito bem a pré-época. A equipa está muito motivada. Terminámos a última temporada com o objetivo conseguido e agora temos de começar a época com a máxima energia", disse o futebolista, citado no site do clube, afirmando que os "reforços" estão a ser bem integrados e elogiando o trabalho inicial de Carlos Carvalhal."Estou a começar a minha quarta época e sempre vi os reforços a serem bem recebidos. Este ano não está a ser diferente. Tenho uma boa impressão", referiu, deixando igualmente uma mensagem aos adeptos do emblema bracarense. "Podem esperar uma equipa unida, aguerrida e que vai lutar sempre para vencer. Queremos alcançar todos os nossos objetivos", concluiu.