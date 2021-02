Bruno Viana afastado da equipa principal do Sp. Braga

Bruno Viana foi afastado dos trabalhos da equipa principal do Sp. Braga e encontra-se neste momento a trabalhar com a formação B dos arsenalistas. A falta de atitude e empenho do defesa-central desagradram tanto Carlos Carvalhal como a direção do clube, que optaram assim por despromover o jogador.





A situação terá tido início antes da final four da Allianz Cup, estando assim encontrada a explicação para o jogador não ter sido utilizado na competição (apenas esteve no banco na final, frente ao Sporting). De resto, o brasileiro só foi utilizado em um dos últimos cinco jogos dos minhotos, tendo sido substituído ao intervalo.Apesar da situação, a saída de Bruno Viana no imediato parece muito difícil de se concretizar. Os únicos mercados abertos são de países como Rússia, Polónia e Israel, ao passo que o mercado brasileiro só reabre em março.Chegado a Braga em 2017, na altura por empréstimo do Olympiacos, Bruno Viana tem-se revelado um elemento preponderante nos guerreiros desde então. Na presente temporada, o defesa-central soma dois golos em 22 partidas.