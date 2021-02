Bruno Viana chega esta segunda-feira ao Brasil para reforçar Flamengo

Afastado da equipa principal do Sp. Braga, Bruno Viana chegará esta segunda-feira ao Brasil para finalizar o processo de transferência para o Flamengo. Segundo o Globoesporte, o defesa central, de 26 anos, aterrará no Rio de Janeiro pela manhã, cumprindo depois exames médicos antes de assinar vínculo com os cariocas, aos quais chega por empréstimo dos minhotos até final da época - os brasileiros ficam com opção de compra de 7 milhões de euros.