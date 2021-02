Bruno Viana deixa Sp. Braga e reforça Flamengo

O defesa-central Bruno Viana vai deixar o Sp. Braga e reforçar o Flamengo, apurou Record. O jogador brasileiro, de 26 anos, ruma ao clube carioca por empréstimo até final do ano e o Flamengo fica com opção de compra de 7,5 milhões de euros.





Bruno Viana entrou em rota de colisão com a SAD e a equipa técnica bracarense, por alegada falta de empenhamento. Ontem à noite, de resto, no final do Sp. Braga-Portimonense, o técnico Carlos Carvalhal já havia garantido que o jogador tinha a porta do plantel fechada e que a administração já tinha encontrado colocação para o atleta.O negócio deve ser confirmado nas próximas horas, sendo que Bruno Viana só poderá jogar pelo Flamengo a partir de março, altura em que abrem as inscrições no campeonato brasileiro.Recorde-se que o jogador chegou a Braga no verão de 2017, por empréstimo do Olympiacos, e que entretanto o Sp. Braga acionou a cláusula de compra de 3,5 milhões de euros. O clube minhoto aguardava uma proposta que permitisse rentabilizar o investimento e esta solução acaba por agradar a todas as partes, tendo em conta que o jogador só cumpriu 45 minutos nos últimos 5 jogos - diante do Gil Vicente -, e foi despromovido à equipa B, onde tem trabalhado nos últimos dias.