Bruno Viana oficializado no Flamengo

O Flamengo oficializou a chegada de Bruno Viana. O defesa central de 26 anos, chega ao Brasil por empréstimo do Sp. Braga.





O Manto foi preparado com carinho. Ele chegou, vestiu e agora faz parte do Maior do Mundo. #BrunoVianaChegou! pic.twitter.com/yH8MT49gry — Flamengo (@Flamengo) February 12, 2021

Depois dos problemas disciplinares que teve no Minho, o emblema bracarense aceitou colocar no contrato de cedência uma cláusula de compra no valor de 7 milhões de euros.Bruno Viana, como se sabe, entrou em rota de colisão com a SAD e a equipa técnica bracarense, por alegada falta de empenhamento, mas segundo Record apurou o mal-estar entre as partes também teve muito a ver com o facto de o jogador não ter gostado que António Salvador não o tivesse negociado no mercado de janeiro, em que terá recebido uma proposta da Lazio, no valor de 7 milhões de euros.No final do jogo com o Portimonense, de resto, Carlos Carvalhal deixou claramente a entender que a porta do plantel estava fechada a Bruno Viana, entretanto despromovido aos trabalhos da equipa B. O treinador disse mesmo que a administração da SAD já tinha encontrado colocação para o atleta, referindo-se ao que estava em curso, ou seja a transferência para o Flamengo.