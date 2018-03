A SAD do Sp. Braga anunciou ontem a contratação em definitivo de Bruno Viana, que passa a ser a sua aquisição mais cara de sempre. O defesa-central, de 23 anos, tinha uma opção de compra do seu passe no valor de três milhões de euros que foi acionada, tornando-se o maior investimento da história dos minhotos num jogador.

Rúben Micael é que tinha esse recorde quando, em 2012, António Salvador acionou a cláusula de compra de parte do passe do médio ao At. Madrid, mas aí por pouco mais do que dois milhões de euros. Neste caso, é um negócio diferente, pois Bruno Viana passa a pertencer a 100 por cento aos bracarenses. O negócio de Rúben Micael, recorde-se, foi peculiar, uma vez que, em 2012, havia uma dívida do At. Madrid por liquidar, aí na sequência da transferência do Sílvio para os colchoneros, um ano antes, por 7,2 milhões de euros. Ou seja, o que o Sp. Braga fez na altura foi um ‘desconto’ na dívida e ficou com mais direitos sobre Rúben Micael...

Continuar a ler

Facto é que este investimento em Bruno Viana é digno de registo, implicando uma aposta muito forte da SAD num ativo para valorizar nos próximos tempos. Não é por acaso que o brasileiro assinou um contrato de longa duração, até junho de 2023. Formado no Cruzeiro, o central está em Braga desde julho do ano passado e emprestado pelo Olympiacos. É peça importante no eixo da defensiva, assumindo neste momento o estatuto de titular indiscutível.

Autor: António Mendes