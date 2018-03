Continuar a ler

Com 4 golos já apontados, Bruno Viana acumulou até ao momento 28 jogos e passa a ser uma aposta forte da SAD minhota.



"Desde que cheguei era com a ideia de ajudar a equipa e superei as minhas expectativas. A decisão não foi exclusivamente minha, conversei com a minha família, a minha esposa e a minha filha, e quis o que fosse melhor para elas. Foi uma decisão conjunta, para a qual também contou o que eu penso, claro. Ouvi o meu empresário e disse-lhe que quero continuar a servir esta camisola, pela qual vou dar o meu sangue e a minha alma até ao final do contrato", vincou o jogador em declarações ao site Sp. Braga. Com 4 golos já apontados, Bruno Viana acumulou até ao momento 28 jogos e passa a ser uma aposta forte da SAD minhota."Desde que cheguei era com a ideia de ajudar a equipa e superei as minhas expectativas. A decisão não foi exclusivamente minha, conversei com a minha família, a minha esposa e a minha filha, e quis o que fosse melhor para elas. Foi uma decisão conjunta, para a qual também contou o que eu penso, claro. Ouvi o meu empresário e disse-lhe que quero continuar a servir esta camisola, pela qual vou dar o meu sangue e a minha alma até ao final do contrato", vincou o jogador em declarações ao site Sp. Braga.

A SAD do Sp. Braga anunciou esta terça-feira a contratação em definitivo de Bruno Viana. O defesa-central de 23 anos tinha uma opção de compra do seu passe no valor de 3 milhões de euros que foi acionada, sendo que o jogador assinou um contrato de 5 anos com os minhotos, ou seja até junho de 2023.Formado no Cruzeiro de Belo Horizonte, Bruno Viana está em Braga desde julho do ano passado e emprestado pelo Olympiacos. Tem sido peça importante no eixo da defensiva, assumindo o estatuto de titular indiscutível, ao lado de Raúl Silva, principalmente desde que Ricardo Ferreira sofreu uma lesão grave que o deixou de fora das opções de Abel Ferreira até ao final da época.

Autor: António Mendes