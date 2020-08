Bruno Wilson emprestado ao Tenerife

O Sp. Braga emprestou Bruno Wilson ao Tenerife, clube da segunda divisão espanhola. O central de 23 anos é cedido por um ano, um acordo que prevê a opção de compra do passe no final da próxima época.





O jovem jogador já não foi convocado para o jogo particular frente ao P. Ferreira, no sábado, em virtude de o acordo entre emblemas já se encontrar fechado.Visto como um central com grande margem de progressão, Bruno Wilson foi identificado pelo Tenerife como um alvo prioritário para atacar a subida à 1.ª Liga, o grande objetivo do clube para a temporada que se avizinha.Bruno Wilson parte assim para a terceira experiência profissional da carreira, depois de passagens pelo Sp. Braga e pelo Tondela. Esta será, de resto, a primeira aventura do jovem defesa fora de Portugal.O defesa-central, recorde-se, tem um vínculo com o Sp. Braga válido até 2023, com mais três temporadas de opção.