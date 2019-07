Caju chegou à Pedreira para os exames

Caju, lateral-esquerdo de 24 anos, já se encontra na cidade dos arcebispos a ultimar os pormenores antes de ser apresentado como jogador do Sp. Braga. Como já noticiámos, o brasileiro assina por quatro temporadas e a SAD arsenalista desembolsa 350 mil euros que seguem para o Santos, emblema de São Paulo que ficará ainda com 15% de uma futura transferência.

Ora, Caju só irá concluir os indispensáveis exames médicos amanhã, pelo que é uma questão de horas até ser anunciado nos meios de comunicação dos bracarenses.

Quem já o fez foi o Santos. O Peixe divulgou, na noite de sexta-feira e via redes sociais, ter acertado a venda do jogador ao Sp. Braga, tendo ainda agradecido o empenho de Caju ao longo de vários anos. Na época passada, recorde-se, Caju jogou nos cipriotas do Apoel, emprestado pelo Santos.