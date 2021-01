Caju de regresso ao Sp. Braga para ser alternativa na esquerda

Caju está de regresso a Portugal e ao Sp. Braga. O lateral-esquerdo brasileiro terminou o período de empréstimo ao Goiás e tem vindo a treinar com a equipa principal desde a semana passada. O cenário mais provável é que passe a integrar as opções de Carlos Carvalhal pelo menos até ao fim da corrente temporada.





O jogador pode ser uma alternativa no corredor esquerdo, que ficou debilitado na primeira metade da temporada face à lesão grave de Francisco Moura, contraída no mês de novembro. Caju, de 25 anos, fez 19 jogos ao serviço do Goiás em 2020.