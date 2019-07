Caju é reforço do Sp. Braga

O defesa direito brasileiro Caju é o mais recente reforço do Sp. Braga, tendo assinado contrato por quatro temporadas, até 2023, anunciou esta terça-feira o clube da Liga NOS.O jogador, de 24 anos, internacional brasileiro sub-20, alinhou na época passada no APOEL, do Chipre, emprestado pelo Santos, clube onde se formou.Afirmando-se "impressionado" com o que encontrou no clube bracarense, Caju disse ser "um jogador dedicado", que gosta de demonstrar "ousadia" no ataque e que "vai dar tudo para ajudar a equipa"."É um sonho de criança e hoje estou a concretizá-lo. Espero ajudar a trazer grandes conquistas para o clube e para todos os adeptos. Posso prometer que vou dar o meu melhor", disse o jogador, em declarações publicadas no site oficial dos minhotos.