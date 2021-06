Cajú emprestado ao Aris Limassol

Depois de resolver os casos de Bruno Wilson e Zé Carlos, o Sp. Braga anunciou o futuro de Cajú, brasileiro de 25 anos que também não fazia parte dos planos para a nova época.





O defesa-esquerdo vai prosseguir a carreira nos cipriotas do Aris Limassol por empréstimo dos minhotos, regressando ao país onde se destacou, em 2018/19, ao serviço do Apoel, motivando aí o interesse dos arsenalistas nos seus serviços. No último ano e meio, Cajú fez um total de seis jogos pelo Sp. Braga e esteve também cedido ao Goiás.