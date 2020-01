Caju emprestado ao Goiás até dezembro

Está resolvido o destino de Caju. O lateral-esquerdo do Sp. Braga não tinha espaço nas opções de Rúben Amorim e vai prosseguir a carreira no futebol brasileiro, regressando assim ao seu país. O jogador vai representar o Goiás.





O acordo estabelecido entre as partes consiste num empréstimo válido até ao final da temporada canarinha, ou seja, até dezembro próximo. Caju chegou à Pedreira no último verão, tendo assinado um contrato válido até 2023.Caju, de 24 anos, fez apenas cinco jogos na equipa arsenalista, era Sá Pinto o treinador: dois na Liga Europa, um na Liga NOS, um na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga.Nota para a curiosidade de o Goiás já ter levantado a ponta do véu sobre esta aquisição, divulgando nas redes sociais a imagem de um... caju.