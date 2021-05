Caju ‘tapado’ poderá sair do Sp. Braga

Caju regressou ao Sp. Braga na última janela de mercado, depois de um ano de empréstimo aos brasileiros do Goiás. O lateral-esquerdo, de 25 anos, tem contrato com os guerreiros do Minho até 2023; no entanto, é pouco provável que venha a ter lugar no plantel da próxima temporada.

Caju não só teve uma escassa utilização desde o seu regresso – fez só 16 minutos, diante do Moreirense, e nas últimas sete jornadas esteve uma vez única no banco – como está muito ‘tapado’ pela concorrência.

Sequeira tem vindo a ser a primeira opção, seguido de Borja. A profundidade na esquerda tem sido dada por Galeno e ainda há Francisco Moura, que deverá estar disponível na fase inicial da próxima época, após lesão.

Este é um dossiê que será avaliado pelos responsáveis arsenalistas no futuro próximo.