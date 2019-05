Câmara de Braga admite novo estádio no 1.º de Maio mas afirma que referendo "é crucial"

A câmara municipal de Braga admitiu esta segunda-feira a possibilidade de o Sp. Braga construir um recinto novo no Estádio 1.º de Maio, frisando que, para isso, "é crucial" o resultado do referendo para a venda do Estádio Municipal.O clube liderado por António Salvador deu hoje a conhecer a intenção de "promover uma discussão alargada com os sócios a propósito da possível construção de um novo estádio ", admitindo que, se a autarquia assim o "entender e cooperar", cedendo-o em definitivo", ele pode ser erigido no sítio do Estádio 1.º de Maio, que cumpre 70 anos em 2020.Na resposta, fonte da câmara bracarense disse à agência Lusa que "esse assunto nunca foi discutido" entre as partes e que "é um facto novo", pelo que haveria muitos pormenores a serem discutidos."Essa vontade hoje manifestada pelo Sporting de Braga está intrinsecamente relacionada com o resultado do referendo, que é a prioridade neste momento", explicou a mesma fonte.Em fevereiro deste ano, a câmara de Braga, liderada por Ricardo Rio, decidiu fazer um referendo local sobre a venda do Estádio Municipal de Braga, recinto construído para o Euro2004 e, desde então, 'casa' da equipa de futebol dos minhotos.A mesma fonte notou que a câmara municipal de Braga não coloca à partida entraves à intenção do clube, mas frisou que "qualquer intervenção no 1.º Maio terá que respeitar todas as suas mais valias patrimoniais", lembrando tratar-se "de um monumento nacional".O eventual novo estádio, "propriedade do Sporting de Braga, seria mais pequeno (cerca de 20.000 lugares), com uma localização central, funcional, 'business-oriented' e adaptado às necessidades do clube e dos seus adeptos", pode ler-se num comunicado dos arsenalistas.O referendo local que a autarquia quer realizar sobre a venda do Estádio Municipal de Braga ainda não tem data marcada, mas, intencionalmente, nunca será antes das eleições legislativas de outubro.