Capitães em ação de Natal

Eduardo, Matheus, Esgaio, Fransérgio e Wilson fizeram as delícias das crianças internadas na ala pediátrica do Hospital de Braga . A visita do grupo de cinco capitães do Sp. Braga, que distribuíram prendas e muitos sorrisos, mexeu também com os familiares das crianças, amenizando de alguma forma a dor para quem passa esta quadra natalícia no hospital.

Entretanto, no que diz respeito ao trabalho do plantel, registe-se a reintegração de Hassan e Claudemir, ainda com os normais condicionalismos, enquanto Galeno continua de baixa devido a um traumatismo na perna direita.