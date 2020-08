Carga elevada na semana inicial: treinos do Sp. Braga arrancam segunda-feira

É já amanhã que a bola vai começar a rolar nos relvados do Sp. Braga, com a primeira sessão de trabalho a estar agendada para a parte da manhã. Será a primeira sessão de uma semana que se prevê bastante intensa, tendo em conta que a equipa técnica liderada por Carlos Carvalhal pretende impor já uma carga elevada de trabalho sobre os jogadores, depois de uma paragem para férias mais curta do que o normal. O objetivo, claro está, é que todo o grupo esteja na plenitude das suas capacidades assim que arranquem os desafios oficiais. Para isso, estão previstas sessões bidiárias já para esta semana inaugural.

Relativamente às opções, Carvalhal vai dar início ao trabalho de campo com 30 jogadores, já que Rui Fonte continua a recuperar da cirurgia ao joelho esquerdo. Aliás, o avançado foi o único a passar pela Pedreira, ontem, para dar seguimento ao seu processo de recuperação. Sequeira e Tormena, que terminaram a última época lesionados, devem começar a trabalhar com os restantes colegas, possivelmente com alguma limitação.

O restante grupo de trabalho esteve de folga, pois acabou por não ser necessário realizar testes médicos, já que todo esse processo foi concluído na 6ª feira.