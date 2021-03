Carlos Carvalhal: «A ambição de chegar à final da Taça é proporcional à dificuldade do jogo»

Depois do empate a uma bola no jogo da primeira mão, na Pedreira, o Sp. Braga tentará amanhã à noite carimbar o acesso à oitava final da Taça de Portugal da sua história. Para isso terá de vencer o FC Porto ou empatar a dois ou mais golos (novo 1-1 leva a decisão para prolongamento).





"O FC Porto tem vantagem nesta altura. Temos a consciência de que vamos jogar contra uma grande equipa, com organização muito forte, uma equipa de Champions, com um grande treinador, uma equipa muito difícil de ser batida e a jogar no seu terreno", começou por dizer Carlos Carvalhal, em mais uma antevisão concedida apenas ao canal do clube."Teremos um Sp. Braga organizado, muito motivado também, com vontade de chegar à final, sabendo que para isso teremos de fazer golos. Estamos apostados em conseguir chegar à final, mesmo sabendo que o trabalho é difícil, mas a ambição é proporcional à dificuldade do jogo e temos a expectativa de chegar à final", apontou.Carlos Carvalhal fez ainda uma breve análise ao que têm sido as recentes prestações do seu grupo. "A equipa tem estado bem na globalidade, é equilibrada, ataca bem, pratica um bom futebol, é positiva, transita bem defensivamente, quando tem de defender fá-lo muito bem também. São aspetos que temos procurado trabalhar também, dentro das limitações de tempo. A equipa tem correspondido na plenitude, é uma equipa atenta nas bolas paradas. Se acho que a equipa pode melhorar, pode obviamente. Treinando, a equipa pode melhorar na dinâmica e em todos os momentos do jogo", anotou.