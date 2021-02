Carlos Carvalhal: «À espera de reação forte do FC Porto»

Carlos Carvalhal socorreu-se do passado e lembrou a época, ainda como jogador, em que esteve no balneário do FC Porto, em 1988/89, onde apenas cumpriu um jogo. Experiência suficiente para deixar o aviso. “Estamos à espera de uma reação forte do FC Porto. Conheço bem a casa, porque tive a felicidade de jogar um ano lá e sei como o FC Porto reage aos resultados negativos”, disse o treinador do Sp. Braga, abrindo a cortina de uma antevisão cautelosa ao jogo desta noite.

“É bom que nós tenhamos consciência que vai mesmo haver essa reação e temos de estar preparados para ela”, clarificou Carvalhal, olhando para mais um jogo “como se fosse o último” e sem ver “pontos e classificações”. “Temos de imprimir toda a nossa energia no jogo, como sempre fazemos, contra um adversário difícil, que é o campeão em título e tem um treinador extremamente competente”, lembrou o técnico dos arsenalistas, falando em 100 por cento de respeito pelo FC Porto, mas também “100 por cento de ambição”.

“Vamos discutir os três pontos e procurar chegar à vitória desde o primeiro minuto. É a isso que o Braga já habituou os adeptos. A ser uma equipa competitiva, que olha os adversários na cara, que não tem qualquer tipo de receio, bem pelo contrário, tem sempre uma ambição muito grande de vencer os jogos todos que disputa”, salientou ainda Carvalhal, prometendo uma equipa “a ir a jogo sem desculpas pelo cansaço nem receios”.

O treinador do Sp. Braga destacou ainda as diferenças para o jogo da 1ª volta, o da abertura da Liga, avisando que a sua equipa “evoluiu muito” desde a derrota no Dragão. “Só não evoluiu mais ainda porque nas últimas semanas não temos tido oportunidade de treinar”, vincou.

A rotatividade como imperativo

“Não há nenhum treinador no Mundo que queira fazer rotatividade no sentido de ter de alterar jogadores”, respondeu Carlos Carvalhal, quando a pergunta era se voltaria esta noite a mudar nomes do onze, em função da grande densidade competitiva dos últimos tempos e dos que se seguem. “De três em três dias um jogador consegue jogar, mas não se recupera totalmente. Existe risco de lesão e somos obrigados a fazer alterações porque são um imperativo”, resumiu o treinador.