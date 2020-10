Carlos Carvalhal: «A pressão sobre um clube como o Sp. Braga é sempre a de vencer»

Carlos Carvalhal voltou a frisar a ideia de que o Leicester é o favorito neste grupo G e que os restantes clubes partem em pé de igualdade. Significa isso que os minhotos entrarão já com pouca margem de erro nesta receção ao AEK?





"O Leicester está num nível diferente, mas isso não os coloca na fase seguinte, têm de disputar jogos. Em todos os jogos, a pressão sobre um clube como o Sp. Braga é sempre a mesma e já começa a ter contornos de equipa de enorme responsabilidade, é sempre vencer os jogos seja o primeiro ou último. Se é importante ganhar o primeiro jogo, jogando em casa ou fora... É importante vencer. Se fosse fora também era importante. No futebol vencer é tudo", assinalou.O treinador dos minhotos garantiu ainda que não irá mexer no fio de jogo da equipa por se tratar de uma contexto competitivo diferente. "Não modificámos nunca desde 1.º jogo ao 4.º jogo,sempre com a dinâmica igual. A dinâmica foi sempre a mesma, o que fazemos é evoluir o nosso sistema. Não queremos que equipa esteja estrilizada à 20 jornada na mesma dinâmica por comparação com o que é no início. Daqui a dois meses vamos fazer coisa que não fizemos até agora, queremos evoluir. Essa evolução pode parecer aos olhos de quem vê que houve alguma mudança, mas a dinâmica é sempre a mesma com algumas variações, que isso aí é oura coisa. Não vamos mudar absolutamente nada sobre a dinâmica da equipa. Podemos é fazer evoluir coisas diferentes. Não mudamos o sistema", referiu Carlos Carvalhal.