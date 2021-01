Carlos Carvalhal abre o jogo: o Flamengo, Jorge Jesus e a "incompetência das direções"

Carlos Carvalhal concedeu uma entrevista ao 'Esporte Interativo', do Brasil. Falou da possibilidade de rumar ao Flamengo, do interesse do RB Bragantino quando estava no Rio Ave, da passagem de Jorge Jesus pelo 'Fla', entre outros temas.





"Não posso sair de casa sem a concordância da minha família. Não posso fazer isso, por muito bom que seja o projeto. Naquele momento não foi possível, mas as circunstâncias podem mudar e nunca se sabe se não poderei ir trabalhar para o Brasil", disse Carvalhal.O treinador apontou ainda o dedo ao que diz ser a "incompetência das direções", no que toca às trocas de técnicos. "Se for uma boa direção, sabe fazer uma escolha. Muitas vezes, escolhem treinadores sem perceber como a equipa vai jogar", apontou."Não se recusa um clube como o Flamengo, um dos melhores clubes do mundo. Só uma circunstância especial faz com que um treinador não aceite um convite destes. Não foi uma questão de não querer, foi não poder. Realmente tive uma conversa em Lisboa com o Bruno Spindel e com o Marcos Braz [diretor de vice-presidente do Flamengo, respetivamente]. Apresentaram-me o projeto do Flamengo e fiquei encantado com o que ouvi. Um projeto espetacular, com todas as ideias, com a clareza e, porque não dizer, com a simplicidade e a inteligência das pessoas que estavam à minha frente. Foi das melhores conversas que tive sobre futebol numa aproximação que tive a um clube. Na altura, quando estava a viajar de Lisboa para Braga e estava entusiasmado. Cheguei a casa decidido a aceitar o convite, mas depois tive um contratempo.""A situação da minha família é muito importante para mim. Já trabalhei em vários países, mas sempre com a concordância e o apoio da minha família. Desta vez, com a circunstância da covid-19, houve muita resistência da parte da minha mulher, do meu filho e da minha filha. Não posso sair de casa sem a concordância da minha família. Não posso fazer isso, por muito bom que seja o projeto. A questão financeira até é a menos importante. Naquele momento fiquei extremamente desapontado e nem sabia como iria falar como senhor Marcos Brás. Naquele momento não foi possível, mas as circunstâncias podem mudar e nunca se sabe se não poderei ir trabalhar para o Brasil.""Fui contactado pelo grupo Redbull quando estava no Rio Ave, tivemos uma reunião na Europa e, na altura, fiquei animado. Nem discutimos a condição financeira. Houve uma proximidade muito grande, mas depois houve uma falha de timing, o que levou a que não se concretizasse.""Trabalhei em Inglaterra e no primeiro ano, em 24 equipas, mudaram 18 (treinadores) e no segundo ano 17. A proporção está quase na linha do Brasil, com uma mentalidade diferente, mas está generalizado. A saída de um treinador é o primeiro sinal de incompetência de uma direção. Se for uma boa direção, sabe fazer uma escolha. E começa por aí. Muitas vezes, escolhem treinadores sem perceber como a equipa vai jogar. Ao adquirir um treinador está a adquirir-se ideias e é preciso perceber se as ideias são compatíveis com a história do clube. Muitas vezes isso não acontece e contratam um treinador porque fez um bom trabalho noutro clube, mas pode não um bom trabalho fazer ali. Há um conjunto de competências necessárias para quem dirige um clube e, depois de escolher, deve proteger o treinador até ao fim. Quando contratamos alguém que não corresponde à filosofia do próprio clube, passadas semanas vamos mudar de treinador de certeza. É um problema de competência de quem dirige.""Normalmente, em Portugal víamos os resultados no jornal, um ou outro resumo, mas nunca acompanhávamos o futebol brasileiro de forma assídua. Desde Jorge Jesus, pelo êxito que teve no Flamengo, o futebol brasileiro teve maior visibilidade, e depois também com as idas de Jesualdo Ferreira, Sá Pinto e também de Abel Ferreira, que está a fazer excelente trabalho. Os portugueses ficaram perceber que o campeonato brasileiro é um dos mais disputados do mundo, com fortíssima qualidade individual."