Carlos Carvalhal: «Paulinho no Sporting? Se não é oficial, não há entendimento»

Carlos Carvalhal estava satisfeito coma resposta que a sua equipa deu esta noite em Moreira de Cónegos (4-0), sobretudo numa fase de sobrecarga de jogos. O técnico do Sp. Braga admitiu, todavia, que o quarto golo foi excessivo, dada a boa reação do Moreirense na segunda parte.





"Não me canso de dizer isto, voltámos a fazer mais um jogo passados três dias, isto contra equipas que têm uma semana para se prepararem. Jogámos em fadiga, é complicado de gerir, mas estamos a fazer um bom trabalho. Mostrámos uma agressividade ofensiva, no bom sentido, muito boa. Trata-se de um adversário difícil, mas acabámos por tornar o jogo fácil pela forma como entrámos. Na segunda parte houve uma reação natural do Moreirense, mas a nossa equipa soube defender-se. Um quarto golo se calhar acaba por vir por excesso, dada a reação do Moreirense na segunda parte.""O Moreirense não é fácil de anular, mas controlámos o jogo. Instintivamente a equipa veio par trás, mas a determinada altura despertou e acabou por fazer outro golo.""Não tenho conhecimento oficial de nada, o facto de não ter feito parte da convocatória não quer dizer nada. É sabido o que está em cima da mesa, mas, se não é oficial, não há entendimento. Não vou tecer qualquer comentário sobre algo que na prática não existe", referiu o técnico.