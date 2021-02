Carlos Carvalhal analisa exibições de Borja e Sporar e elogia a equipa: «Não tenho adjetivos»

O Sp. Braga deu a volta e venceu em casa o Portimonense por 2-1, aproveitando o deslize do FC Porto para ficar a 3 pontos dos dragões no final da primeira volta e para fugir ao Benfica - que só joga esta sexta-feira e poderá voltar a igualar os minhotos. Tudo aspetos que deixam Carlos Carvalhal orgulhoso.





"Foi o oitavo jogo em 22 dias, não tenho adjetivos para classificar a minha equipa. Já não chegava a densidade de jogos com recuperações incompletas, porque ninguém recupera em 72 horas na sua totalidade, ainda por cima estar a perder obrigou a equipa a reverter o resultado e a redobrar esforços. A nossa equipa teve essa capacidade, contra uma equipa difícil, que se preparou muito bem para o jogo, teve uma semana para isso, nós tivemos quase só um dia para 'afinar porcas e parafusos'", começou por dizer."No início, houve alguma intranquilidade e alguma desconexão, ao que não é estranho as entradas de Borja e Sporar, que entraram na equipa quase sem conhecerem os colegas, mas tinham que jogar, até pela gestão da equipa. O Portimonense fez um golo e se fizesse o segundo teria sido muito difícil reverter. Depois, fizemos o 1-1 e o 2-1 e fechámos a equipa em 4x4x2, o adversário teve uma oportunidade para empatar, uma grande defesa do Matheus, tivemos uma pontinha de sorte, não custa reconhecer. A equipa foi sempre serena, acreditou sempre na sua oportunidade, assumindo sempre riscos, a entrada do Tormena foi importante, porque é muito rápido, com naturalidade chegámos ao 2-1. Não digo que é uma vitória justa, porque o Portimonense fez muito por ter pontos, mas nós fizemos muito por vencer e os jogadores merecem pelo que fizeram", acrescentou o treinador dos guerreiros, dando ainda conta de que "a lesão do Castro parecia mais grave, mas parece uma pequena entorse na tibiotársica."Borja e Sporar fizeram a estreia pelo Sp. Braga e Carlos Carvalhal analisou a exibição da dupla: "O Borja fez um excelente jogo no corredor esquerdo, tem uma forma de jogar muito parecida com o Sequeira, também pode fazer de terceiro central, foi melhorando ao longo do jogo, tal como o Sporar, que fez uma boa prestação, não conhece ainda as rotinas da equipa e isso notou-se em algumas situações."Segue-se o FC Porto, que também poupou vários titulares na partida desta quinta-feira, algo que Carvalhal compreende: "É um assunto do Sérgio Conceição, é uma gestão natural que ele fez, porque ninguém recupera em 72 horas. Os jogadores estão em linha vermelha, estão num ponto para terem lesões, e é natural que eu e o Sérgio Conceição, treinadores de equipas que jogam de três em três dias, que façam isso, anormal seria se não fizessem."A fechar, Carvalhal não quis alongar-se sobre a saída de Paulinho para o Sporting: "O Paulinho é jogador do Sporting, quem deve falar sobre ele é o Rúben Amorim, não faço qualquer comentário [a declarações de Paulinho]."