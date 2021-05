Carlos Carvalhal analisou a época: «No último terço da Liga NOS poderíamos ter feito mais»

Carlos Carvalhal abordou, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Portimonense, a época do Sp. Braga e admitiu que os arsenalistas tiveram um comportamento abaixo das expetativas no último terço de 2020/21, mas garantiu estar confiante em terminar bem a temporada, tanto na Liga NOS como na Taça de Portugal.





"Abordámos este campeonato como uma equipa de iniciativa, bastante ofensiva e audaz, reconhecida pela maioria dos treinadores. E uma equipa de iniciativa causa mais desgaste nos jogadores. Tínhamos quatro competições pela frente. Na Liga Europa fizemos uma grande prestação, com futebol positivo, colegas meus elogiaram o nosso excelente jogo e saímos da prova com um semi-finalista [Roma]. Na Taça da Liga chegámos à final depois de vencer o Benfica nas meias. Se poderíamos ter feito mais pontos no campeonato? Sim, sobretudo quando chegámos ao último terço poderíamos ter feito mais, mas recordo que a equipa foi a que sofreu mais desgaste e nunca sabemos se vamos pagar o esforço a curto ou a médio prazo. Pagámos esse esforço num período a terminar da época, mas gerimos bem a situação e estamos num patamar diferente do que estávamos há três semanas. Discutimos resultados com todas as equipas, fizemos um percurso muito bom… até a uma determinada altura da época", analisou."Até nos jogos particulares há uma obrigação de quem veste a camisola do Sp. Braga de lutar até ao limite das suas forças pela vitória. Nos jogos oficiais também. Vamos abordar o jogo para ganhar, de uma forma positiva e o que compete ao adversário diz respeito ao Portimonense. A nós compete-nos ser competitivos e lutar para vencer.""Vamos apresentar uma equipa competitiva para tentar vencer o jogo. Não há titulares e suplentes. Confio nos jogadores todos e, se me perguntarem se há jogadores que vão repetir o último onze, vão. Temos de salvaguardar a integridade da competição.""Tivemos jogos em que empatámos e poderíamos ter ganho, com seis situações para marcar, e outros o contrário. Com o empate fica sempre uma aragem mais negativa, percebo isso. No entanto, a equipa mudou um pouco a sua configuração, os jogadores são outros, houve saídas que mudaram a equipa e tivemos mutas baixas a longo do ano. A nível de competitividade, esta equipa manteve sempre um nível alto. E acreditamos que esta competitividade vai ser suficiente para terminar bem a época, ganhar ao Portimonense e vencermos a Taça de Portugal.""É o que é, o impacto financeiro que teve… não vale a pena estar a comentar.""Aquilo que queria dizer é que quando chegámos ao último terço tínhamos a expetativa de acompanhar o Benfica e FC Porto e ir à luta até à final. Esse era o objetivo, a equipa sentiu a quebra pelo elevado número de jogos anteriores e fica a sensação de frustração. Isso tem que ver com expetativa que criámos. A diferença [para os três grandes] está lá, mas tem sido atenuada. Batemos o Benfica, o FC Porto, jogámos com estas equipas olhos nos olhos e, se calhar, na próxima época podemos dar mais um passo e estarmos mais equilibrados com estas equipas. Demos um passo firme e temos de fazer reflexões, perceber o que correu menos bem neste último terço para fazermos melhor no próximo ano," concluiu.