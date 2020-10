Carlos Carvalhal antevê dérbi: «Não estamos embalados nem adormecidos»

Poucos dias após o triunfo contra o AEK na estreia da Liga Europa, o Sp. Braga volta este domingo à ação, agora para a Liga NOS, para defrontar o V. Guimarães. Na projeção do dérbi do Minho, a ter lugar no D. Afonso Henriques, Carlos Carvalhal fala em" respeito grande", mas garante que o objetivo é voltar a vencer o rival.





"Há diferenças neste Vitória, até na escolha dos jogadores, fizemos a base, temos um respeito enorme. É um dérbi. E vamos procurar estar na melhor forma. Identificámos os pontos fortes e fracos do adversário e o que esperamos é dar continuidade ao bom trabalho e, se possível, jogar ao nível que temos jogado. Será um bom sinal e não há razão para não continuar a fazê-lo. O adversário é incómodo, não é nada fácil, tem um coletivo bom e boas individualidades. O respeito é grande, mas a nossa vontade é lutar e conseguir os 3 pontos", afirmou, em conferência de imprensa."Nunca é mais um jogo. Cometi a asneira, em Inglaterra, antes de um Sheffield United-Sheffield Wednesday, de dizer que era mais um jogo, mas não era isso que queria dizer. Os jogos na sua essência são iguais, mas evidentemente que um dérbi, mesmo sem adeptos, tem um lado emocional, porque é um dérbi. Isso expressa tudo. Ansiedade? Depois de tantos dérbis, como Paços-Freamunde, Benfica-Sporting, Besiktas-Galatasaray e outros, já são alguns anos. Há um fervilhar, mas encaro o jogo com a importância que ele merece"."Vamos procurar vencer o jogo, com respeito pelo V. Guimarães. Não estamos embalados nem adormecidos e temos de ser firmes. Favoritos? Dérbi é sempre 50/50..."