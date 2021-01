Carlos Carvalhal aponta "patinagem artística" numa parte do relvado no jogo com o P. Ferreira

Numa jornada em que poderia reduzir a diferença para o trio da frente, já que nenhum dos 'três grandes' venceu, o Sp. Braga não conseguiu aproveitar e, para piorar as contas, até perdeu 1 ponto. Derrotado em Paços de Ferreira (2-0), Carlos Carvalhal vê ainda os castores ficarem a apenas 2 pontos do seu quarto posto.



"Antes de mais, quero dar os parabéns ao Paços pela vitória. Fizemos uma abordagem boa, dominámos completamente na primeira parte, com quatro boas oportunidades para marcar, e não permitimos que o Paços chegasse perto da nossa baliza. O Esgaio e o Galeno são importantes nos corredores e sentiram dificuldades em cada uma das partes, porque houve um corredor que não deu para jogar. Quem marcasse primeiro, em função das condições do relvado, ficaria com vantagem, porque depois bastava defender apenas numa parte do relvado, uma vez que do outro era patinagem artística", afirmou após o encontro.

E concluiu: "Criámos boas oportunidades, entrámos bem na segunda parte, o Abel podia ter marcado, depois há o golo do Paços e, animicamente, acabámos por cair um pouco. No momento em que íamos fazer as substituições, sofremos o segundo. Houve uma reação da nossa parte, tentámos até ao final chegar à baliza, mas o Paços começou a jogar em contra-ataque."