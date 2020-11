Carlos Carvalhal: «Não se ganha na Luz sem sangue, suor e lágrimas»

Carlos Carvalhal era um homem feliz no final do encontro com o Benfica. O Sp. Braga deslocou-se ao Estádio da Luz e venceu por 3-2, resultado que coloca os arsenalistas, a par das águias, na 2.ª posição da tabela classificativa.

No final do encontro, o técnico dos arsenalistas exaltou o espírito de luta da sua equipa. "Tivemos uma entreajuda muito grande, um jogo bem preparado, dentro do contexto desta quantidade de jogos. Soubemos sair bem para o contra-ataque, em muitos momentos conseguimos ter posse de bola. Depois saímos para o intervalo a vencer, não podemos dizer se justo ou não. Na 2.ª parte, o Benfica apertou mais. Fomos estoicos a defender. Temos uma verdadeira família, um grupo pequeno mas coeso. Como eu costumo dizer, não se ganha aqui sem suor, sangue e lágrimas", começou por dizer Carlos Carvalhal.

Bloco mais baixo na 2.ª parte

"A intenção era jogar o nosso jogo, vamos para qualquer campo para tentar impor o nosso jogo. Pressionámos o Benfica na frente e andámos um pouco por ali. Na segunda parte não conseguimos, mas também é preciso ver a qualidade do adversário e é, muitas vezes, em função disso que a nossa equipa recua ou não um pouco mais. O Benfica obrigou-nos a recuar."

Ausência de Gaitán na ficha de jogo

"O Nico lesionou-se infelizmente. Teve um período grande sem jogar, lesionou-se na pré-epoca. Teve um período de recuperação, estava a treinar bem, entrou no último jogo, no treino de sexta-feira em Inglaterra sentiu uma dor no gémeo. Temos de ter paciência. O que queremos é que recupere o mais rápido possível", concluiu.