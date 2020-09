Carlos Carvalhal avisa Raúl Silva e o grupo: «É uma situação irrepetível»

Carlos Carvalhal fez ao final da manhã desta quinta-feira a antevisão ao duelo com o Santa Clara, agendado para as 20h30 de sexta-feira, e as declarações do treinador ficaram marcadas pela reação à expulsão de Raúl Silva no jogo com o FC Porto (central que vai falhar as próximas duas partidas da Liga NOS).





"Sabe que fez mal, foi penalizado pela Liga, pelo clube e foi chamado à atenção fortemente dentro do grupo de trabalho. São situações negativas, mas também positivas para alertar toda a gente porque não pode acontecer. Tenho um grupo com dois jogadores por posição, há uma luta interna saudável e isso passa por confiar nos jogadores todos que tenho, porque vamos ter muitas competições. Quero que os jogadores estejam preparados para jogar e não para estar no plantel. Essa confiança passa por não ter comportamentos destes. O recado está dado internamente. É uma situação irrepetível", resumiu o técnico dos arsenalistas, revelando o que espera do Sp. Braga para a receção aos açorianos."Temos de jogar bom futebol, evoluir enquanto equipa, enquanto processo de jogo. Tem de procurar jogar com dinâmica, respeitar o adversário, mas temos de procurar jogar com a nossa forma de jogar e fazer evoluir. Temos dado passos em frente e vamos lutar pelos 3 pontos com muita determinação".Paulinho, que falhou o jogo no Dragão, na 1ª jornada, está apto para o duelo com o Santa Clara.