Carlos Carvalhal chega aos 200 jogos na Liga NOS

A noite teve um sabor especial para Carlos Carvalhal. Não só ajudou o Sp. Braga a derrotar o rival V. Guimarães, como também levou a suas equipa de volta à vice-liderança da Liga NOS. Mas houve mais do que isso a nível pessoal para o treinador. É que Carvalhal orientou o 200º jogo na carreira no principal escalão do futebol português, algo que preferiu desvalorizar.

"Não estou preocupado comigo, mas sim com o trabalho, valorizar os jogadores, como no caso do Bruno Rodrigues, que jogou a titular, e os outros que foram convocados. Os 200, 300, 400 jogos… Se não falassem nisso, nem dava conta. Não é coisa que valorize", afirmou. No total, viu as suas equipas somarem 76 vitórias, 53 empates e 71 derrotas.

A propósito de jovens, como Bruno Rodrigues, deixou um recado: "Qualquer treinador gostava de em janeiro ir buscar um central de 5 ou 10 milhões. O Benfica contratou um central porque tem capacidade. Às vezes falam das diferenças [para os três grandes] e vejam o investimento. A realidade é que dentro de campo temos sabido apostar nos jovens."