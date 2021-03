Carlos Carvalhal chegou a procurar alternativas: «David Carmo teve um pé no Liverpool»

Carlos Carvalhal reforçou a confiança de que David Carmo "chegará a um grande do futebol europeu". E a verdade é que o jovem central, de 21 anos, esteve muito perto de rumar ao Liverpool no último dia do mercado de janeiro.





"A situação do Liverpool foi real, ele esteve com um pé no Liverpool. No dia do fecho do mercado, às 16 horas, eu estava à procura de alternativas porque estava convencido que o David Carmo iria para o Liverpool. A essa hora estava à procura de alternativas", afirmou, na RTP3."É um jogador com muito potencial, tem pé esquerdo, boa relação com bola, comete erros pela idade que tem, mas é muito forte. Vai crescer", sustentou Carlos Carvalhal.Na altura, conformenoticiou, em cima da mesa esteve um possível empréstimo até ao fim da época a troco de 4 milhões de euros, após a qual o Liverpool poderia exercer uma opção de compra de 80% do passe de David Carmo por 20 milhões de euros.