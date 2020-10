Carlos Carvalhal: «Ciclo complicado? Não é nada de novo para mim»

O Sp. Braga recebe este sábado o Nacional, para a 4.ª jornada da Liga NOS, num jogo que antecede a estreia dos arsenalistas na Liga Europa.





Carlos Carvalhal mostra-se confiante para o encontro com a formação insular, mesmo que o treinador do Nacional diga que não vai a Braga pedir autógrafos."Só as vitórias é que sustentam o trabalho e queremos dar continuidade ao triunfo com o Tondela frente ao Nacional. Evoluir, jogar cada vez melhor e que vença, seja qual for o adversário. O Nacional é uma equipa boa, joga um futebol positivo, tem um treinador competente. É, sem dúvida, um adversário difícil. Estudámos bem o adversário e acredito que estaremos preparados para explorar as fragilidades do Nacional e esconder os pontos fortes do adversário. Tivemos duas semanas para preparar este encontro e agora que venha o jogo. Tendo muito respeito pelo adversário, confio muito nos meus jogadores", afirmou."Estamos focados em nós, no que fizemos e sabemos os jogos que fizemos até aqui. Queremos fazer evoluir a equipa, jogando mais e melhor. Os adversários são difíceis, o Nacional tem uma identidade, fruto da qualidade do seu treinador, e é preciso ter muito respeito. Temos de perceber que o Nacional, tal como todas as outras equipas do Mundo, tem pontos fortes e fragilidades.""Não é nada de novo para mim, já tinha tido essa experiência anteriormente, sobretudo, na passagem por Inglaterra. É um ciclo normal no panorama inglês. Não há segredos e é preparar bem os jogos. Temos um plantel curto, com competência, todos os jogadores vão ser importantes e temos de abordar um jogo de cada vez. Estamos focados neste jogo.""Já durmo bem melhor em função da instabilidade que o mercado cria. Estou satisfeito com o plantel e com os jogadores que temos. Tenho um plantel que é curto, mas com várias soluções e o que quero é que o grupo esteja unido, focado e se sinta parte integrante da equipa e que cada jogador sinta que pode jogar o próximo jogo. A ideia é tentar que toda a gente acredite que pode jogar o próximo jogo. Estou contente em número, em qualidade e com aquilo que é fundamental para a dinâmica do cube, que é a projeção dos jogadores da Academia. Já estreámos alguns e temos outros a integrar a equipa principal. Este é o caminho.""Ainda não integrou os trabalhos da equipa. Vai começar a pré-época na segunda-feira. Fez uma parte do trabalho ontem, hoje também, e estamos a prever que integre o trabalho normal na próxima segunda-feira. É como se fosse uma aquisição a chegar ao clube. Não vai estar em pleno na quinta-feira ou no domingo e terá de ganhar condição física e ritmo de jogo para ser reintegrado paulatinamente. O pior agora seria integrá-lo rapidamente na competição. A possibilidade de uma recidiva seria enorme.O Paulinho, mesmo perante a hipótese de sair, teve um compromisso grande com a equipa. O mercado fecha e o jogador está mais ficado, parece-me evidente, mas o compromisso dele neste período foi exemplar. Há alguns jogadores, nestas circunstâncias, que não estão devidamente focados, criam mau ambiente, até pelo semblante, e o Paulinho foi um exemplo. Sempre dedicado e comprometido. A partir do momento que o mercado fechou, vejo-o feliz no grupo, no Sp. Braga e os colegas e eu estamos felizes por contarmos com ele. É um jogador diferenciado, é um excelente jogador e estamos extremamente felizes por contarmos com ele até final da época.