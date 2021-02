Carlos Carvalhal: «Coloquei a carne toda no assador»

Salvar um ponto de um jogo que parecia quase perdido é sempre positivo e Carlos Carvalhal transmitiu exatamente isso após o apito final, frisando que o mais importante foi a crença do Sp. Braga diante do FC Porto (2-2).





"Nós acreditámos sempre. Nunca perdemos a integridade, a equipa esteve sempre sólida, estivemos inteiros. Tenho as minhas sensações e essas são falíveis, mas acho que até ao intervalo o jogo estava muito dividido, oportunidades para as duas equipas. O FC Porto chegou à vantagem através de um penálti, mas nós também tivemos as nossas chances.""Antes da expulsão já estávamos com algum ascendente. Encostámos o FC Porto atrás, circulámos a bola e nunca caímos na tentação do 'chuveirinho'. Fizemos o 2-1 já tarde, porque podíamos ter feito antes, mas depois continuámos em busca do empate. Estávamos positivos e conseguimos.""Isto foi um desafio muito grande, tivemos mérito e os meus jogadores estão de parabéns. Nesta sequência de jogos que estamos a atravessar, acabar esta partida assim, a galopar, é de saudar!""Tentei dar mais largura e colocar jogadores com qualidade para atacar o espaço entre linhas. Coloquei a carne toda no assador para chegar a um resultado positivo.""Com a lesão do Moura procurámos uma alternativa e veio o Borja. Saiu o Paulinho e veio o Sporar. O Piázon... O Gaitan também é um reforço porque praticamente não jogou até aqui."