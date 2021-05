Carlos Carvalhal: «Comecei a palestra hoje de manhã a dizer que estava todo borrado...»

Carlos Carvalhal comentou a conquista da Taça de Portugal, após derrotar o Benfica, por 2-0, na final da prova disputada em Coimbra.

Em declarações no final da partida, o treinador dos arsenalistas assumiu que começou a palestra desta manhã aos seus jogadores a dizer "que estava todo borrado", fruto de um assunto familiar.

"Eu vou dizer-lhe que hoje tive um dia muito difícil, comecei a palestra com os meus jogadores a dizer que estava todo borrado hoje de manhã, porque o meu pai foi hoje operado de manhã. Isto era a situação que mais me estava a incomodar hoje, foi operado por um amigo meu. Quando soube que tinha corrido tudo bem, foi uma alegria tremenda. Fui falar com os meus jogadores com uma disponibilidade tremenda. É um jogo de futebol, vamos ter de jogar com alegria, com foco e vamos ganhar. Os jogadores tiveram um futebol de grande nível. Fomos um justo vencedor desta Taça de Portugal. Eu sou de Braga. Vivi sempre perto do novo estádio. A minha família toda é bracarense, em minha casa a minha mulher, os meus filhos, estavam todos a sofrer em casa com a camisola. Os meus amigos de infância estão orgulhosos. Nada se vai comparar a isto", começou por dizer o técnico, em declarações à TVI24.



"Senti que hoje era o nosso dia"



"Quando o árbitro apitou para começar o jogo senti logo que hoje era o nosso dia, até porque estamos num ano centenário. É tudo para eles, para os nossos adeptos."





As imagens da festa do Sp. Braga após a conquista da Taça de Portugal



Arbitragem de Nuno Almeida e expulsão de Helton Leite



"Eu não falo do lance. Não vi o lance. Não o fiz durante toda a época. Joguei com 10 na Luz, com 10 no Dragão para chegar aqui e custou-nos muito também. No final não fiz qualquer tipo de comentário."





"É preciso duas coisas aqui muito importantes. O Benfica é mais poderosa do que a nossa, são jogadores que vão agora na paragem para as seleções. Dentro de campo conseguimos anular essas diferenças e isso é importante. Aquilo que o Sp. Braga fez foi uma coisa muito comum. Até porque não fui muito bem interpretado. O Sp. Braga já foi a uma final da Liga Europa, mas o Sp. Braga nunca teve uma temporada tão completa. Na Liga Europa fizemos uma grande época. No final claudicamos um pouco, mas atingimos os mínimos, que era chegar à Liga Europa na próxima temporada. Há um diferencial muito grande ainda. O Sp. Braga tem vindo a melhorar bastante e a apostar na formação, é este o caminho. Temos de continuar a crescer de forma sustentada.""Não gosto que o meu banco fale para o árbitro e para o banco adversário. Peço desculpa por aquilo que aconteceu porque eu sou responsável pelo banco. São situações que vamos tentar melhorar", terminou.