Carvalhal comenta ausência de Paulinho e dá murro na mesa

Carlos Carvalhal mostrou-se bastante agastado com a situação em torno de Paulinho, avançado que esta noite falhou o duelo do Sp. Braga com o Marítimo devido a lesão. Na opinião do técnico, a lesão do avançado pode ter a ver com dois fatores, ambos relacionados com as notícias que o apontam como estando na mira do Sporting.





"O Paulinho lesionou-se com o Sporting. Não queria entrar por aí, mas vou ter de o dizer. Não sei se a lesão do Paulinho não tem a ver também primeiro por alguma perturbação, por muito forte que ele seja, que possam causar estas notícias constantes, quando todos sabem que nada vai acontecer. Depois não sei se diante do Sporting não jogou até ao limite, sob pena de sair e ser acusado de sair do jogo com o Sporting porque já vai para lá. Isso é terrível! Devia ser esclarecido. Não desejo a ninguém a tentativa de destabilizar que ser dada aos nossos jogadores. O Paulinho, o Iuri, amanhã será outro... É mais um problema, mas a nossa resposta tem sido esta: mais 3 pontos. No final do mercado vamos ver o que aconteceu. Estamos a viver uma situação que não é boa para ninguém. Eu gosto é de futebol, gosto é disto, o que está fora não quero. Mas quando perturba o meu trabalho tenho de falar nisso", explicou, à SportTV.