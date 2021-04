Carlos Carvalhal: «Demos três passos em frente relativamente ao último jogo»

Carlos Carvalhal ficou bastante satisfeito com a exibição do Sp. Braga na vitória (2-1) frente ao Boavista, que permitiu aos minhotos subirem provisoriamente ao terceiro lugar.





"Jogo muito bem conseguido da nossa parte. Demos três passos em frente relativamente ao último jogo. Uma grande exibição da nossa parte, pois é muito difícil posicionarmo-nos contra equipas bem organizadas, com todos atrás da bola. Apanhámo-nos a perder quando podíamos estar a ganhar mas não nos desequilibrámos, não caímos no chuveirinho e empatámos. Depois da expulsão foi sentido único a não ser na transição rápida do Boavista", começou por dizer o treinador bracarense à Sport TV.Nico Gaitán jogou 83 minutos, o seu máximo esta época, e Carvalhal admitiu que o extremo está a melhorar: "uma equipa vale pelo seu todo, depois há as individualidades que acrescentam, mas elas também têm de estar no seu melhor. O Nico está nesse processo. A competitividade é o grande desafio que ele tem. Jogou mais tempo e acrescentou competitividade ao seu jogo. Ele sabe que para jogar 5 ou 90 minutos tem de ser sempre a um nível de competitividade muito alto. Está a ficar cada vez melhor."