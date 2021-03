Carlos Carvalhal: «Dérbis são para ganhar»

Carlos Carvalhal garantiu que "a chave do resultado foi a preparação do jogo e a interpretação do mesmo". "Sabíamos da importância de marcar primeiro, fizemos o 1-0 e acabámos por fazer o 2-0. Estudámos muito bem o Vitória, porque agora até tivemos mais tempo para isso e sabemos que o Vitória tem bons intérpretes no meio-campo e alas e podia perder o equilíbrio", registou o treinador do Sp. Braga.

"Na segunda parte juntámo-nos mais, tentámos jogar mais e os dérbis são para se ganhar. Soubemos juntar-nos e matámos o jogo em transição", lembrou ainda Carvalhal, concluindo: "A entrada do Novais foi importante e tivemos mais frescura e qualidade técnica. Estávamos à espera de matar o jogo mais cedo, sim, é verdade, porque o Vitória estava mais exposto, mas foi quando foi possível."