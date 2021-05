Carlos Carvalhal: «Deveríamos ter feito mais»

Carlos Carvalhal admitiu esta tarde que o Sp. Braga podia ter conquistado mais pontos na Liga NOS, mas diz que há "razões objetivas" para esse percurso dos arsenalistas que ficou "aquém".





Espero uma resposta da equipa no sentido ascendente, tendo como ponto de partida o jogo com P. Ferreira, houve uma evolução significativa com o Gil Vicente e vamos evoluir para ficarmos mais próximos do que realmente valemos neste jogo com o Moreirense. Essa é a nossa expetativa, frente a um adversário que tem um futebol positivo, que procura vencer todos os jogos, está a fazer uma boa campanha. No jogo com o Gil Vicente, a atitude e entrega foram boas, a reação à perda de bola foi excelente, na circulação podemos melhorar. Agora queremos fazer mais e melhor e segurar os três pontos.Não podem, de forma alguma. Estivemos focados, intensos, agressivos no último jogo, queremos evoluir e não deixarei que isso aconteça. Vestir esta camisola tem uma exigência, até num jogo particular, de jogar nos limites. Não nos vamos desviar do foco e da concentração e de tentar melhorar os níveis de eficácia.Temos de ter o foco em vencer os dois jogos, até pelo respeito à competição. Há essa responsabilidade porque há decisões em aberto no campeonato. Vamos manter o foco e tentar vencer os dois jogos finais. Sobre a pergunta, há jogadores que necessitam de jogar permanentemente e outros que precisam de uma pausa.O fundamental e é manter o foco, defender o Sp. Braga e conseguir o máximo número de pontos. Se pensava ter mais pontos? Pensava, pois acho que ficámos aquém na Liga NOS. Existem explicações para isso, mas falaremos mais à frente, talvez antes do último jogo, com o Portimonense. Das quatro competições, esta foi a que ficámos aquém do que poderíamos ter feito. Há razões objetivas para isso, mas deveríamos ter feito mais e melhor, até em termos pontuais.Quero saudar o novo campeão nacional. Foi um justo vencedor e quero aqui endereçar os parabéns ao Sporting.