Carvalhal e a discussão com Conceição: «Veio cumprimentar-me e desejar felicidades. Eu não falei nada»

Carlos Carvalhal lamentou a lesão de David Carmo, após o empate a um golo do Sp. Braga com o FC Porto.





"Não sei, mas é o que mais se lamenta desta noite. Já o disse anteriormente. Preteria bem uma vitória num jogo para que um jogador meu não se lesionasse gravemente. Já foi o Iuri, o Moura também e agora o David Carmo. Todas lesões de cariz traumático, são coisas que não conseguimos controlar. Não tenho mais informações sobre ele, mas estamos todos muito preocupados com ele", começou por afirmar, à TVI.O treinador do Sp. Braga sublinhou a exibição da sua equipa."Da nossa parte não foi um jogo complicado. Procurámos fazer o nosso jogo. Uma primeira parte dividida, onde o FC Porto acaba por ter felicidade na forma como consegue fazer o golo, mas conseguiu fazê-lo. Mas acho que a primeira parte foi muito dividida. Uma segunda parte inteiramente nossa, na minha opinião, mesmo 11 contra 11. Evidentemente que, com as expulsões, ficámos mais por cima do jogo. Fizemos o que tínhamos a fazer, mais uma vez. Não entrámos no chuveirinho. Uma ou outra vez com um cruzamento precipitado, mas fomos à luta. Demos a volta, foi pena não termos conseguido ganhar vantagem. Este é um jogo de duas partes. A primeira parte terminou. Estamos dentro do que era expectável. Nada se iria resolver hoje e estamos dentro do jogo. Temos possibilidades de ir à final da Taça e temos de ir jogar ao Dragão", sublinhou.Sobre a troca de palavras com Sérgio Conceição no final do jogo, Carvalhal explicou assim."Ele veio-me cumprimentar e desejar felicidades. Eu não falei nada. Já na Taça da Liga também não falei nada e agora também não volto a falar nada. Se têm câmaras, ponham lá os microfones. Desejou-me felicidades, cumprimentou-me e foi isso", concluiu.