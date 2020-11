Carlos Carvalhal: «Dos 19 amigos que tive no meu aniversário, dois já não estão cá»

Apesar de o Sp. Braga ter sofrido para levar de vencido o Farense, Carlos Carvalhal assumiu que os minhotos este domingo conseguiram o mais importante e que as dificuldades sentidas se deveram essencialmente ao cansaço acumulado, nomeadamente devido à partida de quinta-feira diante do Leicester. Mas ainda antes de falar da partida, Carvalhal não esqueceu a morte de Vítor Oliveira e dedicou-lhe algumas palavras de homenagem.



"Queria mandar um abraço à família do Vítor Oliveira. Dos 19 amigos que tive no meu último aniversário, dois já não estão cá, o Dito e o Vítor Oliveira. Num curto espaço de tempo [morreram], têm sido meses muito duros, os dois com um passado como jogadores no Sporting de Braga, o Vítor também como treinador", começou por dizer.





Relativamente ao jogo, Carvalho assumiu que "o contexto não é nada fácil". "O jogo de quinta-feira, para a Liga Europa, foi extremamente intenso até ao último segundo. Hoje, era muito importante vencer, mas defrontámos uma equipa boa, muito bem organizada, sobretudo defensivamente, que nos criou muitas dificuldades. Vencemos na parte final, mas foi de inteira justiça, podíamos ter marcado antes, uma bola no poste, boas defesas do guarda-redes", frisou.

"Para o comum dos adeptos, meter três médios e tirar um avançado [Iuri Medeiros] seria um tiro sem pólvora, mas precisávamos de agarrar o jogo, solidificá-lo, ter mais capacidade de ter a bola. Depois, com a entrada do Schettine, arriscámos mais ainda e a vitória é inteiramente justa da equipa que mais fez para vencer o jogo. A vitória é importante porque é melhor preparar o próximo jogo sobre uma vitória do que perder pontos. Já estamos focados no jogo com o AEK Atenas [quinta-feira, para a Liga Europa]. Estamos muito bem colocados para seguir em frente na Liga Europa, estamos na Taça de Portugal, na segunda fase da Taça da Liga, no campeonato estamos bem posicionados."

A finalizar, o técnico minhoto enalteceu a ação de Al Musrati, que pelo segundo jogo consecutivo marcou. "O Al Musrati está envolvido numa dinâmica boa, é um bom jogador, de construção, tem uma capacidade técnica muito elevada, joga para a frente o que não é muito comum num '6', e faz golos, tem um remate potente, como os outros médios, estou muito satisfeito com a equipa toda".