Carlos Carvalhal e a decisão "a priori" sobre Fábio Martins

Fábio Martins vai jogar até final da temporada nos sauditas do Al-Shabab, por empréstimo do Sporting de Braga, anunciou sexta-feira o clube de Riade, que é treinado pelo português Pedro Caixinha.

O extremo, de 27 anos, que na época passada esteve cedido pelos 'arsenalistas' ao Famalicão, assinou contrato de empréstimo por uma temporada, sem opção de compra, segundo adiantou o clube minhoto.

Antes de sair por empréstimo, Fábio Martins renovou o seu contrato com o Sporting de Braga por mais uma temporada, sendo agora válido até 2023.

Já depois da derrota com o Santa Clara, para a Liga NOS, o treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, abordou a saída do jogador: "Desde o início, quando assinei, que havia pretendentes pelo Fábio Martins e possibilidades de fazer um encaixe financeiro. Isso ficou logo decidido 'a priori'."

No Al-Shabab, Fábio Martins será treinado pelo português Pedro Caixinha, que assumiu o comando dos sauditas em julho.

O extremo formado no FC Porto prepara-se para a primeira 'aventura' no estrangeiro, depois de ter representado Desportivo das Aves, Desportivo de Chaves, Paços de Ferreira e Famalicão, além do Sporting de Braga, detentor do passe.