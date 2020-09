Carlos Carvalhal e a derrota frente ao FC Porto: «Jogo foi definido nos detalhes»

O Sp. Braga perdeu esta noite por 3-1 diante do FC Porto na 1.ª jornada da Liga NOS e, após o encontro, o técnico dos minhotos lamentou os dois golos sofridos na reta final da 1.ª parte, depois de estar em vantagem, e assumiu que os detalhes fizeram toda a diferença no resultado final.





"Fizemos um bom jogo. Viemos aqui para ganhar, prometemos ter uma atitude positiva em todos os jogos. Fizemos o 1-0, depois o 2-0 mas estava adiantado. É o que é. Depois foi uma situação que não pode acontecer a três minutos do intervalo. Não podemos sofrer golos naquele momento. Eu estava a gritar, para a equipa juntar e jogar com o tempo, mas sofremos dois golos. E esse detalhe custou o jogo. Na segunda parte lembro-me de três oportunidades claras, duas do Ricardo Horta e outra do Abel Ruíz. Não conseguimos o 2-2 e acabámos por sofrer noutro penálti. Foi um jogo definido nos detalhes. Nem tudo esta mal quando se perde e nem tudo está bem quando se ganha", afirmou Carlos Carvalhal, na flash interview, à Sport TV."Houve coisas positivas. Estou globalmente satisfeito, mas insatisfeito com o resultado. Perdemos por questões de pormenor e é isso que temos de retificar", acrescentou o técnico do Sp. Braga.