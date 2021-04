Carlos Carvalhal e a receita para ganhar ao Sporting: «Trabalhar, correr muito e jogar bem»

Carlos Carvalhal antevê um encontro difícil amanhã diante do Sporting, mas o treinador do Sp. Braga não esconde que a ambição dos minhotos passa por ganhar. O técnico diz que os arsenalistas olham "todos os adversários olhos nos olhos", batem-se "de igual para igual com todos" e que isso "tem dado resultado".





"Enquadrei a nossa exibição com o Boavista como uma das melhores, também pela dificuldade causada pelo Boavista. Fizemos uma boa exibição. O mais importante foi dar um passo em frente, porque tivemos algumas falhas contra o Belenenses, e neste jogo fizemos uma exibição mais completa. Queremos dar sequência, melhorar o que fizemos, porque é possível, sermos uma equipa cometente, com personalidade, respeitando o adversário. E, olhado à nossa matriz, vamos jogar para ganhar, sabendo que é o nosso adversário mais difícil porque ainda não perdeu e está em 1.º lugar.""Entramos em todos os jogos para ganhar, é isso que temos feito ao logo da época. Olhamos todos os adversários olhos nos olhos, batemo-nos de igual para igual com todos e tem dado resultado. Não vamos mudar a nossa postura, sabendo que o adversário tem mais pontos fortes do que debilidades. Vamos estar preparados e temos ambição de ganhar. Temos é de trabalhar muito, correr muito e jogar bem. Será um jogo difícil para as duas equipas, com identidades marcadas e que se conhecem bem. Vamos tentar vencer o jogo frente a um adversário muito difícil.""Essa pergunta tem de ser feita ao treinador do Sporting. Temos o nosso trajeto, o nosso percurso e foi uma oportunidade de fazer uma venda espetacular para o clube. Percebemos isso e arranjámos uma solução. Isso levou-nos a ter 58 pontos nesta altura e estamos na final da Taça de Portugal. Não há muito a acrescentar.""O Sporting é o próximo adversário e olhamos para ele para tentar vencer, frente a uma equipa competente a defender e que vale muito a nível ofensivo. Queremos somar pontos e vamos tentar somar os. Queremos passar a barreira dos 60 pontos da época passada [Sp. Braga tem 58] e é por aí que vamos andar, o nosso foco é esse. Para nós, é um jogo nas quatro linhas e tem uma dinâmica específica, tentando superar o adversário. O resto são situações laterais."